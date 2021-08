Nicaragua: procura, candidata vicepresidente accusata di incitamento a violenza e terrorismo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto di Quezada è solo l’ultimo di una lunga serie di provvedimenti adottati nei confronti di oppositori e aspiranti alla presidenza, finito nel mirino delle critiche di parte della comunità internazionale. Per l'ufficio Americhe del dipartimento di Stato Usa l'arresto di Quezada dimostra che Managua "affonda sempre più nella disperazione". La coppia "Ortega-Murillo è affondata ancora più nella disperazione con l'arresto e l'esclusione della candidata vicepresidente Berenice Quezada", si legge in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nella nota si ricorda che la 28enne oppositrice aveva riportato la volontà dei nicaraguensi di avere "cambi", "parole semplici che la coppia di dittatori chiama 'terrorismo'". Non "è terrore", ma "paura di elezioni libere ed eque", scrive ancora l'ufficio del Western Hemisphere. (segue) (Mec)