Regno Unito: Kpmg multata per oltre 3 milioni di euro per ruolo in vendita Silentnight

- La società di revisione Kpmg è stata multata e condannata a pagare oltre 2,75 milioni di sterline (3,23 milioni di euro) per "grave e cattiva condotta" nel suo ruolo nella vendita del 2011 della società Silentnight ad un gruppo di private equity. Un tribunale britannico ha scoperto che Kpmg e uno dei suoi partner non avrebbero rispettato i principi contabili di obiettività e integrità del Regno Unito nel mese di giugno, fornendo consulenza sulla vendita di Silentnight alla società di private equity statunitense Hig Capital, attraverso un'amministrazione preconfezionata nel 2011. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Financial Times", oltre alla sanzione finanziaria, Kpmg è stata ripresa dal tribunale e dovrà nominare un revisore indipendente per indagare sul motivo per cui le minacce alla sua obiettività non sono state identificate. Anche le politiche e i programmi di formazione della società saranno esaminati dal revisore. (Rel)