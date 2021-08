Cultura: domenica a Ravello concerto di Maurizio Pollini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nel 2020 l'Auditorium Oscar Niemeyer ha visto il debutto a Ravello di Riccardo Muti e Cecilia Bartoli, quest'anno vedrà quello di Maurizio Pollini. L'annuncio in una onta della fondazione che ha annunciato che per domenica alle ore 20 "la sala disegnata dall'architetto brasiliano, già sold out da settimane, accoglierà una delle leggende della musica di tutti i tempi che, grazie ad una carriera eccezionale, lo ha portato ad essere nel mondo una delle figure più rappresentative del nostro Paese". Il direttore artistico Alessio Vlad ha spiegato: "Quando l'anno scorso sono ritornato alla direzione artistica del Ravello Festival mi sono prefissato l'obiettivo di portare a Ravello, cominciando dagli italiani, i più importanti musicisti in attività, contando, anche, sulla possibilità che l'Auditorium Oscar Niemeyer offre affinché il Festival si possa arricchire anche della presenza di quei musicisti che solitamente si rifiutano di suonare all'aperto. Ed ecco, dopo Muti e la Bartoli, Maurizio Pollini, senza dubbio i tre interpreti italiani che più di tutti, da anni, rappresentano l'Italia nelle sale da concerto, nei festival e nei luoghi dedicati alla musica più importanti del mondo, personalità che mai si erano esibite a Ravello". (Ren)