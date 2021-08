Incendi: Deidda (Fd'I), Cingolani competente ma da lui nessuna soluzione o intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È indubbia "la competenza del ministro Cingolani ma da lui ci saremmo aspettati soluzioni e interventi immediati". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, intervenuto in Aula all'informativa urgente del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sugli incendi che hanno devastato diverse aree del Paese. "Rivolgiamo un plauso all'apparato che si è mosso subito" aggiunge Deidda, domandandosi tuttavia dove siano "i ristori per le zone colpite dagli incendi". Dal governo "avevamo bisogno di risposte concrete in termini economici e operativi e invece proprio questo governo e questa maggioranza hanno bocciato - sottolinea il deputato - perfino il nostro ordine del giorno alla riforma penale in cui chiedevamo pene più dure per i piromani: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'eliminazione di ogni beneficio economico o diritto a pensioni e stipendi statali a chi causa questi disastri. Servono misure, come poter scaricare in parte, come i bonus verde per i giardini, i costi della manutenzione dei boschi e dei terreni con macchia mediterranea", conclude l'esponente di Fd'I. (Rin)