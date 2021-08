Emilia Romagna: Bonaccini, da Regione 2 mln per sostenere società sportive dilettantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Favorire l'attività sportiva per ridurre la percentuale di popolazione sedentaria e soprattutto incoraggiare i più giovani all'attività fisica, anche realizzata all'aperto. Promuovere lo sport quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e per sostenere gli eventi e le manifestazioni sportive che svolgono una strategica funzione di aggregazione delle comunità locali e di promozione dei territori. Sono questi alcuni degli obiettivi della Regione che con due bandi mette a disposizione di associazioni e società dilettantistiche, enti pubblici, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie complessivamente 2 milioni di euro. Le misure sono state varate dalla Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini nell'ambito delle politiche per lo Sport, attività di raccordo seguita dal capo della segreteria politica della presidenza della Giunta, Giammaria Manghi". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna. (segue) (Ren)