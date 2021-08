Emilia Romagna: Bonaccini, da Regione 2 mln per sostenere società sportive dilettantistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha affermato: "Puntiamo a valorizzare l'attività sportiva come strumento indispensabile per la promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e per la promozione di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, parte integrante della creazione di coesione sociale e di comunità inclusive, oltre che di creazione di sani stili di vita". Bonaccini ha dunque proseguito: "Anche nel 2021, dunque, la Regione si impegna a sostenere finanziariamente un significativo numero di eventi e manifestazioni sportive, per proseguire sulla strada intrapresa per la formazione di una vera e propria 'cultura dello sport' con un obiettivo in più, quello di non lasciare nulla di intentato per aiutare il ritorno alla normalità e lasciarsi alle spalle la drammatica pandemia causata dal Covid-19". (Ren)