Slovacchia: ministero Esteri richiama Ungheria ad agire secondo gli standard diplomatici

- Il ministero degli Esteri slovacco ha richiamato l’Ungheria ad agire secondo le procedure diplomatiche standard. Lo ha fatto in una nota diplomatica in cui invita anche Budapest a “informare la parte slovacca in anticipo a proposito delle finalità delle visite dei suoi rappresentanti” nel Paese. “Non consideriamo appropriato che la Slovacchia apprenda solo in seguito degli eventi sul territorio slovacco a cui partecipano alti rappresentanti dell’Ungheria”, prosegue la nota. Il dicastero slovacco ritiene che “la partecipazione e le dichiarazioni” del presidente del Parlamento ungherese, Laszlo Kover, “alla cerimonia del 2 agosto di svelamento di un monumento ai magiari espulsi a Samorin non siano in linea con lo spirito di un dichiarato interesse” ad avere buone relazioni di vicinato”, aggiunge il ministero slovacco. (segue) (Vap)