Slovacchia: ministero Esteri richiama Ungheria ad agire secondo gli standard diplomatici (2)

- Già prima della pubblicazione della nota di oggi, il titolare del dicastero, Ivan Korcok, ha invitato i massimi rappresentanti ungheresi a rispettare la Slovacchia. “Non nego all’Ungheria il diritto di vedere la storia a suo modo ma chiedo di affrontare gli eventi storici con rispetto nei confronti della Slovacchia”, ha dichiarato. Il modo in cui i rappresentanti politici magiari riaprono costantemente questioni storiche è in rotta di collisione con gli sforzi dichiarati in direzione di buone relazioni bilaterali con la Slovacchia, a detta di Korcok. “Sono deluso dal fatto di dover ascoltare lezioni da Budapest sulla nostra storia condivisa. Respingo il fatto che la seconda carica dello Stato ungherese abbia bisogno di venire in Slovacchia a presentare la sua visione della storia. Ricordo che anche i rappresentanti slovacchi hanno l’opportunità di presentare la loro posizione, incluso il ruolo storico dell’Ungheria. Ciò nondimeno, non lo facciamo e non lo facciamo mai in Ungheria”, ha affermato il ministro. Le dichiarazioni di Korcok sono state seguite da quelle del presidente del Parlamento slovacco, Boris Kollar, che ha anch’egli richiamato le autorità ungheresi a trattenersi dal riaprire questioni storiche ormai chiuse. (segue) (Vap)