Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste nonostante scenari negativi

- Nel 2020 il settore assicurativo italiano ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del ramo Danni (1,2 miliardi) ha supplito alla contrazione del ramo Vita (-1,2): la pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati. È quanto si legge in uno studio del Centro studi Uilca Orietta Guerra sull’andamento del comparto in Italia, in cui viene sottolineato che nonostante gli scenari economici negativi la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5 per cento (superiore rispetto alla media del 10,6 dal 2015 al 2020). “Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni: sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”, osserva ha commentato il responsabile del Centro studi Roberto Telatin. (segue) (Com)