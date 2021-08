Assicurazioni: Centro studi Uilca Orietta Guerra, comparto resiste nonostante scenari negativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando i canali distributivi, prosegue la nota, si evince come negli ultimi cinque anni sia stato predominante il canale bancario/postale per la raccolta dei premi soprattutto nel ramo Vita, mentre nel Danni sono gli agenti, soprattutto nel settore Auto: è possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi pelle perché, pur consci che lo sviluppo dell’insurtech sarà come il fintech molto aggressivo nei confronti dei vecchi player, è necessario mantenere e aumentare il maggior numero di contatti possibili con la clientela sia nel web che nel territorio. “Non trovo credibile, almeno nel breve medio termine, un processo di cannibalizzazione di un modello distributivo rispetto a un altro, ma piuttosto una complementarità e ricerca di sinergie distributive, come è stato fatto con l’entrata di Unipol nella banca Bper”, ha affermato Telatin. La correlazione e l’interconnessione di attività che si sta evidenziando, ha aggiunto Furlan, probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. “In quest’ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie: un punto fermo al riguardo è che avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo”, ha detto. (Com)