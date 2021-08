Covid: Gimbe, in Sardegna il 54,5 per cento dei residenti ha completato il ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 54,5 per cento dei residenti in Sardegna ha completato il ciclo vaccinale a cui si aggiunge un ulteriore 10,3 per cento che ha ricevuto solo la prima dose. Lo si evince dai dati del report settimanale della Fondazione Gimbe. In crescita nell'isola anche il numero degli over 60 che sono stati immunizzati a fronte del 13,2 per cento che ancora non ha ricevuto nemmeno una dose. Nella fascia d'età fra i 12 ed i 19 anni il 65,4 per cento non ha ancora ricevuto la prima dose del siero anti-Covid. La popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 87,4 per cento (media Italia 92,3 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 3,7 per cento (media Italia 2,5 per cento) solo con prima dose, mentre i 70-79enni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 83,8 per cento (+4,8 per cento con una sola dose). Tra i 60 e i 69 anni il ciclo vaccinale è stato completato dal 74,4 per cento della popolazione (media Italia 78,6 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 8,8 per cento (media Italia 6,2 per cento) solo con prima dose. Nelle ultime 24 ore nell'isola sono state somministrate oltre 16mila e 200 dosi che portano il numero delle inoculazioni complessive da inizio campagna a 1.889.151, il 93,4 per cento dei 2.022.100 di dosi consegnate dalla struttura commissariale, secondo i numeri forniti dal Governo. In Sardegna nella giornata di oggi si raggiungerà con ogni probabilità l'immunità di gregge: bastano 2700 somministrazioni per raggiungere la percentuale del 60 per cento delle persone vaccinate con entrambe le dosi.(Rsc)