Imprese: Banca Generali, a luglio raccolta a 695 milioni di euro con incremento del 32 per cento (2)

- Le masse in consulenza evoluta, prosegue la nota, si sono attestate a 6,9 miliardi. “Siamo molto soddisfatti dei dati di luglio che confermano la qualità delle nostre soluzioni gestite e l’impegno dei nostri consulenti nell’affiancare le famiglie nelle scelte di diversificazione e protezione patrimoniale: l’ampliamento della gamma della Sicav Lux Im varato a fine mese è un importante passo verso un ulteriore rafforzamento delle strategie tematiche e Esg che rappresentano sempre più un fattore distintivo apprezzato dalla nostra clientela”, ha commentato Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali. “Il livello di raccolta realizzato rappresenta una prova tangibile della qualità dei consulenti esistenti e dell’alto profilo dei nuovi reclutati che si confermano un elemento di eccellenza per la banca e il settore: l’interesse che tanti nuovi clienti e consulenti dimostrano nei confronti della nostra realtà ci porta a confermare le nostre aspettative positive per i prossimi mesi”, ha concluso. (Com)