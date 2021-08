Roma: Campidoglio, continua riorganizzazione affissioni con bando su spazi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo un altro passo in avanti verso la razionalizzazione degli impianti pubblicitari sul territorio all'insegna del decoro e della sicurezza nelle strade. Durante il mandato abbiamo lavorato per disciplinare il settore delle affissioni, introducendo innovazioni importanti nella normativa con l'obiettivo di fornire strumenti più moderni agli imprenditori e tutelare maggiormente i cittadini. Con la pubblicazione di questo bando la riforma tanto attesa diventa realtà", dichiara la sindaca Virginia Raggi. "Il lavoro istruttorio compiuto fino adesso per ottenere tutte le valutazioni necessarie alla localizzazione degli impianti da parte degli Enti di Tutela è stato complesso e articolato. Con grande soddisfazione possiamo mettere a bando i primi 53 siti di proprietà comunale dove collocare i mezzi pubblicitari con le caratteristiche dettate dall'Amministrazione capitolina. Presto saranno pronti altri bandi per dare sempre più concretezza alla riforma di un comparto che a Roma conta oltre 200 aziende" conclude l'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Andrea Coia. (Com)