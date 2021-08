Libia: Laforgia (Leu), ho votato contro la missione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Leu Francesco Laforgia ha votato contro la missione militare in Libia a sostegno della Guardia Costiera libica, insieme ad altri 25 colleghi senatori. "Sono anni che i governi italiani finanziano i centri di detenzione in cui avvengono stupri e violenze indicibili", dichiara in una nota. "Esseri umani vengono venduti al mercato nero, torturati e uccisi, nel silenzio dell'Ue. Non si può continuare con le politiche di esternalizzazione del controllo dei flussi migratori e i respingimenti illegali verso la Libia. Chiediamo un intervento unitario in sede europea", conclude. (Com)