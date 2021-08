Germania: ufficio statistica, ordini industriali in crescita del 4,1 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini industriali in Germania sono cresciuti più delle attese nel mese di giugno 2021, registrando un + 4,1 per cento rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto federale tedesco di statistica. Il dato è molto migliore alle previsioni che prevedevano una crescita attorno al 2 per cento dopo il calo del 3,2 per cento del mese di maggio. Escludendo gli ordini principali, i nuovi ordini nel settore manifatturiero tedesco sono cresciuti dell'1,7 per cento su base mensile. Una crescita particolarmente significativa è stata registrata negli ordini di prodotti domestici, con quasi il + 10 per cento. Altri settori con risultati positivi sono stati quelli legati all'ingegneria meccanica e delle auto.(Geb)