Stati Uniti: restrizioni ai visti per funzionari Triangolo Nord accusati di corruzione

- Gli Stati Uniti hanno annunciato restrizioni ai visti per i funzionari di Guatemala, El Salvador e Honduras accusati di “minare lo stato di diritto” e i loro famigliari. La misura, si legge in una nota del dipartimento di Stato, si rivolge contro chi compie “atti di corruzione o intralcio a processi o istituzioni democratiche, come sovvertire l'integrità e l'indipendenza del settore giudiziario e dei pubblici ministeri anticorruzione”. Con queste restrizioni, prosegue la nota, “stiamo inviando un chiaro messaggio che coloro che minano la democrazia o lo stato di diritto in Guatemala, Honduras ed El Salvador non sono i benvenuti negli Stati Uniti”. (segue) (Mec)