Stati Uniti: restrizioni ai visti per funzionari Triangolo Nord accusati di corruzione (2)

- L'annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di interrompere la collaborazione con il pubblico ministero del Guatemala, a seguito della rimozione dall’incarico, venerdì 27 luglio, del capo dell’Ufficio del procuratore speciale contro l’impunità (Feci), Juan Francisco Sandoval, il quale poco dopo ha lasciato il Paese temendo per la sua incolumità. Il presidente Alejandro Giammattei ha definito la decisione controproducente nella lotta al crimine organizzato e alla corruzione. “Sono preoccupato per l’impatto che questa misura avrà sugli sforzi che il governo sta facendo per realizzare questi obiettivi”, ha detto il capo dello Stato in una lettera al popolo del Guatemala, esprimendo la necessità di “non chiudere la comunicazione con il pubblico ministero e discutere le ragioni di questa misura”. (segue) (Mec)