Stati Uniti: restrizioni ai visti per funzionari Triangolo Nord accusati di corruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione dall'incarico di Sandoval ha causato proteste in diverse città del Paese. Il 29 luglio migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro la corruzione e chiedere le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei e del procuratore generale Consuelo Porras. Nella capitale le proteste si sono concentrate davanti alla sede del Pubblico ministero, presidiato dalla Polizia. Il 3 agosto Corte suprema di giustizia del Guatemala ha dato 48 ore al pubblico ministero per presentare un’informativa circostanziata sulla rimozione dall’incarico di Sandoval. (Mec)