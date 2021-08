Lavoro: Unioncamere-Anpal, ad agosto imprese prevedono 257 mila assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese si mantiene elevata e si attesta al 32,7 per cento: sono difficili da reperire in particolare le figure professionali da inserire nell'area aziendale Sistemi informativi (difficili da reperire il 59,6 per cento dei candidati ricercati). Seguono i profili professionali delle aree Installazione e manutenzione e Progettazione e sviluppo. Le figure professionali di più difficile reperimento riportate nel borsino delle professioni sono artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, artigiani e operai specializzati nella installazione e manutenzione attrezzature elettriche e elettroniche e i tecnici in campo ingegneristico. Il bilancio positivo rispetto al pre-covid è dovuto soprattutto ai contratti a tempo determinato che dopo aver sofferto più delle altre tipologie contrattuali gli effetti della pandemia, beneficiano della ripresa delle attività e segnano circa diecimila unità in più: seguono gli altri contratti alle dipendenze con circa settemila unità in più e le collaborazioni con un incremento di oltre duemila contratti. Ancora sotto i livelli 2019, invece, si collocano i contratti a tempo indeterminato e i contratti in somministrazione, rispettivamente concali del 9,6 e del 20,9 per cento. (Com)