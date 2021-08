Polonia: viceministro Esteri, futuro ambasciatore Usa Brzezinski è un diplomatico esperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia, Marek Brzezinski, è un diplomatico esperto con una buona comprensione della regione centroeuropea. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, intervistato oggi dall’emittente “Polsat News”. Washington ha annunciato ufficialmente la nomina di Brzezinski ieri. Interrogato su quando potrà arrivare a Varsavia, il viceministro ha replicato che bisogna attendere la conclusione della procedura al Senato Usa. “Da parte nostra l’assenso è stato comunicato, perché la procedura diplomatica prevede che il Paese ricevente rilasci il cosiddetto “agrément”. Lo abbiamo comunicato in un tempo congruo, senza indugi superflui, al contrario di quanto alcuni media hanno tentato di imputarci”, ha detto Przydacz. Sulla base delle esperienze passate, Brzezinski dovrebbe poter arrivare in Polonia in autunno, ha detto il viceministro. Przydacz si attende “una buona collaborazione” perché Brzezinski “capisce la nostra regione e i pericoli” che la riguardano. (segue) (Vap)