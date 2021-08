Polonia: viceministro Esteri, futuro ambasciatore Usa Brzezinski è un diplomatico esperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà luglio indiscrezioni di stampa hanno riferito di un ritardo nella procedura di accettazione del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Varsavia, peraltro non ancora ufficialmente nominato. La notizia è stata però smentita da Krzysztof Szczerski, ex ministro presso la cancelleria del presidente polacco Andrzej Duda e nominato al ruolo di ambasciatore polacco presso l’Onu a New York. Prima di lui ha negato i ritardi lo stesso viceministro degli Esteri Przydacz. “Nessuno sta fermando nulla. La procedura è cominciata poco tempo fa ed è in corso. Tutto avviene in linea con i principi e le scadenze consuetudinarie” e quella della stampa è “una ricerca vacua di notizie”, ha commentato il viceministro. Il suo riferimento è a un articolo del portale “Onet” per il quale Varsavia non avrebbe voluto dare a Marek Brzezinski il cosiddetto "agrément", il gradimento preliminare all’accreditamento di un nuovo ambasciatore. Secondo “Onet”, il governo ha chiesto a Brzezinski di rinunciare alla cittadinanza polacca prima di trasferirsi nel Paese come massimo rappresentante diplomatico degli Stati Uniti. Marek Brzezinski è il figlio di Zbigniew Brzezinski, avvocato, diplomatico, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter e prima ancora consigliere del presidente Lyndon B. Johnson. (Vap)