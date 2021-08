Imprese: Sace lancia prima borsa di studio Women in Export per giovani donne imprenditrici e neolaureate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nel capitale intellettuale del nostro Paese per sostenerne lo sviluppo economico, digitale e infrastrutturale, riducendo i gap generazionali e di genere. Con questo obiettivo Sace Academy, attraverso l’hub formativo a sostegno di imprese, professionisti e giovani talenti (Sace Education), rafforza il proprio impegno a sostegno delle giovani donne, professioniste e neolaureate e finanzia una borsa di studio tutta al femminile per il corso executive “Next Generation Eu e Qdp 2021-2027. Misure, politiche, strumenti attuativi europei e nazionali per amministrazioni e imprese”, organizzato dalla Luiss School of Government. Stando al relativo comunicato stampa, si parte ad ottobre e la borsa di studio coprirà l’importo totale della quota di iscrizione al corso, che punta alla formazione di profili professionali capaci di cogliere le opportunità di sviluppo per il nostro Paese del pacchetto Next Generation Eu. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto. Il programma formativo del corso, prosegue la nota, sarà arricchito da interventi dei manager di Sace che si focalizzeranno sul ruolo delle export credit agencies a sostegno dei piani nazionali, gli impatti del Pnrr sull'economia italiana, e la transizione ecologica. Sace, prosegue la nota, investe così nella leadership femminile per rafforzare il Made in Italy nel mondo e contribuire a ridurre una differenza di genere che ancora persiste in molti comparti del nostro sistema produttivo. (Com)