Sardegna: Cappellacci e Pittalis (FI), "Motorizzazione Civile nel caos, ministro intervenga subito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficile situazione alla Motorizzazione Civile di Cagliari, da tempo alle prese con la carenza di personale che provoca forti disagi all'utenza è al centro di un'interrogazione presentata al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dai deputati sardi di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis. Già un anno fa gli azzurri avevano richiamato l'attenzione del precedente esecutivo nazionale su una situazione che è precipitata ancora di più col passare del tempo. "La motorizzazione civile di Cagliari è nel caos per carenza di personale, servono i rinforzi – scrivono i due parlamentari -. La responsabilità non è certo di chi ogni giorno cerca di smaltire un carico di lavoro sproporzionato rispetto al personale in campo. Il risultato finale è che i cittadini sono costretti a lunghissime code, fin dalle prime ore del mattino, senza avere neppure la certezza di poter fruire del servizio". I due esponenti azzurri chiedono di "intervenire subito, attraverso la mobilità la procedura che si riterrà più celere per mandare letteralmente i rinforzi e ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio". (Rsc)