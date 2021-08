Covid: dalla Spagna donazioni di vaccini per Perù, Guatemala, Paraguay e Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha avviato un piano per la donazione di 7,5 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 ai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi attraverso il meccanismo Covax. Il piano è frutto di un accordo annunciato dal governo di Madrid al termine del vertice inter-americano tenutosi ad Andorra. Secondo quanto riferisce l'esecutivo di Madrid tramite una nota, l'accordo raggiunto tra governo spagnolo, AstraZeneca e Covax prevede una prima donazione da oltre 100 mila dosi di vaccini in arrivo oggi in Perù. A seguire, nelle prossime ore, il Paraguay riceverà oltre 250 mila dosi, mentre oltre 200 mila sono previste per il Guatemala e quasi 100 mila per il Nicaragua. Dopo queste prime forniture sarà coinvolto nel programma di donazioni anche l'Ecuador. Le forniture dei vaccini anti Covid sono state decise sulla base delle necessità epidemiologiche dei Paesi della regione, seguendo le indicazioni dell'Organizzazione panamericana della salute.(Res)