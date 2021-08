Kosovo: leader veterani Uck, Tribunale speciale l'Aia destinato a fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) fallirà così come hanno fallito la missione europea Eulex e quella Onu Unmik. Lo ha affermato il leader dell'associazione dei veterani di guerra Uck, Faton Klinaku, in un'intervista al portale d'informazione kosovaro "Telegrafi". "E' assurdo che, persino dopo sei anni, nessun giudizio sia nemmeno iniziato. Sono dovuti passare cinque anni prima che i primi capi d'accusa venissero spiccati", ha osservato Klinaku sostenendo che il Tribunale speciale Uck dell'Aia è "politicamente motivato". "Questo Tribunale non persegue crimini di guerra, ma solo esponenti dell'Uck, in quanto se perseguisse crimini di guerra avrebbe le sue mani piene in quanto i serbi hanno commesso crimini e massacri in Kosovo e nessuno li sta perseguendo", ha aggiunto Klinaku. Secondo quanto affermato a fine luglio dalla ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, quattro nuovi procuratori si uniranno all'organico del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Uck. "Quattro nuovi procuratori, sei professionisti associati e due interpreti si uniranno alla Procura speciale, nel Dipartimento per i crimini di guerra", ha spiegato la ministra della Giustizia su Facebook. Secondo Haxhiu, indagare sui crimini di guerra è una priorità per il governo del Kosovo. (segue) (Alt)