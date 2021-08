Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 5 agosto, a Torino e in Piemonte:COMUNEore 8:30 4a commissione in videoconferenza, audizione delle associazioni degli inquilini in merito allo sblocco sfratti.ore 11 3a commissione sopralluogo al Competence Center cim 4.0 presso TNE Mirafiori, corso Settembrini 178 Torino.ore 13.30 2a commissione, 1a commissione, 5a commissione in videoconferenza, soluzioni per garantire la sicurezza in entrata/uscita plessi scolastici istituto comprensivo King-Mila. (Rpi)