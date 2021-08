Imprese: Piaggio Fast Forward sviluppa tecnologia di sensori per robot e sistemi di assistenza alla guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio Fast Forward, società di robotica del Gruppo Piaggio con sede a Boston, ha annunciato lo sviluppo della sua nuova tecnologia di sensori destinati a essere implementati su robot ad uso domestico e industriale, oltre che su scooter e motocicli. Stando al relativo comunicato stampa, i moduli hardware e software di Piaggio Fast Forward coniugano una sicurezza senza pari a un prezzo accessibile, garantendo un monitoraggio affidabile indipendentemente dall'illuminazione e dalle condizioni ambientali: la società ha stipulato un contratto con Vayyar Imaging per la fornitura di radar-on-chip, sviluppando così la prima piattaforma di sicurezza basata sulla tecnologia di imaging radar 4D e destinata a scooter e moto. Il pacchetto completo di sensori per la produzione in scala dei sistemi Aras (Advanced rider assistance systems), è sviluppato, costruito e fornito da Piaggio Fast Forward per i motocicli del Gruppo Piaggio. I sistemi di assistenza avanzata alla guida (Aras), prosegue la nota, svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti e nella protezione dei motociclisti: non solo rispettano i rigorosi requisiti tecnici delle tradizionali funzioni di assistenza alla guida, ma soddisfano anche ulteriori esigenze specifiche per i motocicli, come i vincoli sulle dimensioni e la manovrabilità del veicolo ad angoli di inclinazione elevati. (segue) (Com)