Imprese: Piaggio Fast Forward sviluppa tecnologia di sensori per robot e sistemi di assistenza alla guida (2)

- I moduli Pff utilizzano il sensore mmWave 4D imaging radar-on-chip di Vayyar che garantisce molteplici funzioni, come il blind spot detection, il lane change assist e il forward collision warning, con un unico sensore che copre un raggio di circa 100 metri, dotato di un campo visivo estremamente ampio. "Pff progetta soluzioni tecnologicamente avanzate per robot e motocicli, in grado di rilevare e monitorare la presenza di oggetti nell'ambiente circostante, al fine di fornire le informazioni necessarie per eseguire la mappatura, il rilevamento di oggetti e il controllo, indipendentemente dall'illuminazione, dalle condizioni atmosferiche e da altri fattori ambientali: abbiamo scelto di sviluppare i nostri sistemi di rilevamento con la tecnologia di Vayvar, e siamo orgogliosi di collaborare con un team di professionisti competente e appassionato per dar vita a nuove soluzioni innovative, che offrano ai nostri clienti la migliore esperienza”, ha commentato Greg Lynn, amministratore delegato di Piaggio Fast Forward. La tecnologia di Vayyar sostiene un ampio sistema “multiple input multiple output”, in grado di fornire modelli point cloud, ad altissima risoluzione, per un monitoraggio completo dell'ambiente in cui si trova il robot o il veicolo. (segue) (Com)