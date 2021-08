Imprese: Piaggio Fast Forward sviluppa tecnologia di sensori per robot e sistemi di assistenza alla guida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo sensore ad elevate prestazioni integra la sofisticata tecnologia single-chip 4D imaging radar, caratterizzata da un campo visivo molto ampio, sia in azimut sia in elevazione, senza zone morte, rilevando e tracciando in maniera precisa la presenza di oggetti. "Siamo davvero entusiasti di collaborare con Pff, società pioniera e all’avanguardia nella tecnologia dei sensori, sia per quanto riguarda l’esperienza immersiva che prova chi guida i veicoli a due e tre ruote, sia rispetto all’applicazione sui loro innovativi robot: questi sensori saranno degli alleati per i motociclisti, e rappresentano davvero un grande passo avanti per la loro sicurezza, ha affermato Ilan Hayat, director of Business development di Vayyar Imaging. "Indipendentemente dal tipo di veicolo, la sicurezza di chi lo guida non dovrebbe mai essere compromessa e per questo motivo siamo davvero felici di collaborare con Pff, per offrire ai motociclisti lo stesso standard di sicurezza di cui godono gli automobilisti”, ha concluso. (Com)