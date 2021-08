Trasporti: Giovannini, calo 20 per cento utilizzo mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di un'analisi Istat sui comportamenti delle famiglie italiane, per quanto riguarda la scelta di mezzi di trasporto per recarsi sul posto di lavoro, "si registra un calo nell’utilizzo atteso dei mezzi pubblici pari a circa il 20 per cento (-6,5 punti percentuali in termini di variazione di quote)", da parte di studenti e occupati . Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Istruzione pubblica, beni culturali, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. "Con riferimento ai soli occupati il calo è pari a circa il 29 per cento", ha aggiunto Giovannini. Sulla base dei dati disponibili, "è presumibile un minor ricorso ai mezzi pubblici nei prossimi mesi rispetto al periodo precedente la pandemia", ha concluso il ministro. (Rin)