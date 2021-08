Cina-Usa: Pechino esorta Washington a cessare i contatti militari con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti a smettere di vendere armi all'isola di Taiwan e a cessare i contatti militari con l'isola. Lo ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. "La Cina adotterà le contromisure necessarie in base all'evoluzione della situazione", ha fatto sapere il ministero dopo che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la sua prima vendita di armi a Taiwan. Il dipartimento di Stato Usa ha infatti notificato di aver approvato la vendita a Taiwan di 40 obici semoventi M109 prodotti da Bae Systems con relativo equipaggiamento, di 1.698 kit per la trasformazione dei proiettili in munizioni a guida di precisione. Nel complesso l'affare dovrebbe arrivare a un valore di 750 milioni di dollari. "La proposta vendita è in linea con gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti", spiega il dipartimento di Stato. La notifica sarà seguita da una revisione di 30 giorni da parte del Congresso, con i legislatori che hanno teoricamente la possibilità di bloccare l'affare. (segue) (Cip)