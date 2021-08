Croazia: celebrata oggi la commemorazione dell'operazione Tempesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Knin, in Croazia, la commemorazione dell'operazione Tempesta avviata dalle forze croate nella Krajina serba il 4 agosto 1995. Alla cerimonia saranno presenti i vertici dello Stato croato. Il programma è stato concepito in collaborazione con l'Istituto croato di sanità pubblica, date le circostanze specifiche causate dalla pandemia di coronavirus, per cui il numero degli ospiti è limitato nel rispetto del distanziamento fisico. L'ex ministro della Difesa, Damir Krsticevic, ha postato un messaggio di congratulazioni sul proprio profilo Facebook in occasione della giornata del 5 luglio in cui la Croazia festeggia, oltre che la commemorazione dell'operazione militare, anche la Giornata dei veterani e la Giornata della patria. "Congratulazioni a tutti i veterani croati, i soldati croati, gli agenti di polizia e tutti i cittadini della Croazia nel Giorno della vittoria e del ringraziamento alla patria, nel Giorno dei veterani croati e nel 26mo anniversario dell'orgogliosa e onorevole operazione militare Tempesta". (segue) (Seb)