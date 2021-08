Lazio: Consiglio regionale elegge il Difensore civico e nuovi Garanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi (Pd), riunito in presenza, ha eletto le nuove cinque figure degli organi regionali di garanzia che resteranno in carica i prossimi cinque anni: Difensore civico, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza; Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale, noto anche come Garante dei detenuti, e i suoi due coadiutori. E' stato eletto Difensore civico regionale Marino Fardelli, già consigliere regionale della lista Bongiorno presidente nella passata legislatura. Sia per il Difensore sia per il Garante dell'infanzia e l'adolescenza è necessaria una maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri fino al terzo scrutinio. Fardelli ce l'ha fatta al terzo scrutinio con 39 voti (due schede bianche e due nulle). Lo Statuto della Regione Lazio qualifica il Difensore civico quale organo indipendente, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. Per la sua elezione è necessaria un'ampia maggioranza, pari a tre quarti dei consiglieri. Il Difensore civico regionale interviene a richiesta dei diretti interessati o di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi ovvero d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse, per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti qualora abbia rilevato irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa a opera delle strutture regionali. (segue) (Rer)