Lazio: Consiglio regionale elegge il Difensore civico e nuovi Garanti (2)

- Sarà Monica Sansoni a ricoprire il ruolo di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, eletta al quinto scrutinio con 41 voti. Esperta in criminologia e scienze forensi, Sansoni è una funzionaria del Consiglio regionale, responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza e dello sportello istituzionale di ascolto minori e famiglia del territorio della provincia di Latina. Questa figura di garanzia opera per assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori, vigilando sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in strutture educativo-assistenziali in ambienti esterni alla famiglia. Svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori e promuove iniziative per la tutela dei minori. (segue) (Rer)