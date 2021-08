Lazio: Consiglio regionale elegge il Difensore civico e nuovi Garanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rieletto per la seconda volta Stefano Anastasìa Garante dei detenuti, al primo scrutinio con 38 voti e una sola scheda bianca (in questo caso era necessaria la maggioranza assoluta di 26 consiglieri). Docente di filosofia e sociologia del diritto nell'università di Perugia, portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, Anastasìa è presidente onorario dell'associazione Antigone di cui è stato tra i fondatori, ed è stato anche il Garante della Regione Umbria, nonché presidente della Conferenza del volontariato della giustizia. Il Garante dei detenuti assume ogni iniziativa affinché siano tutelati i diritti delle persone detenute, anche minori, nonché di coloro che si trovano nei centri di accoglienza e nelle strutture sanitarie, se sottoposti a trattamento obbligatorio. Le azioni svolte dal Garante dei detenuti riguardano la tutela del diritto alla salute, l'istruzione e la formazione, le azioni per facilitare il reinserimento lavorativo. Confermato anche il coadiutore uscente Sandro Compagnoni con 23 voti di preferenza. L'altro coadiutore del Garante dei detenuti è Manuel Cartella, eletto con 14 voti. (Rer)