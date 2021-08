Polonia: vicepremier Gowin, rimozione viceministra Kornecka infrange accordo di coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia polacca, Anna Kornecka, è stata rimossa dal suo ruolo nel governo. La decisione è stata presa dal premier, Mateusz Morawiecki, dopo che Kornecka ha apertamente criticato la riforma fiscale contenuta nel pacchetto di misure noto come Patto polacco. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo, Piotr Muller, la ragione della rimozione sta in due progetti di cui la stessa viceministra è responsabile e che sono “i meno avanzati dal punto di vista del lavoro legislativo”. Una legge riguarda “la più semplice e rapida costruzione di case entro i 70 metri quadrati, ovvero la sburocratizzazione in merito”, mentre l’altra legge riguarda l’acquisto delle abitazioni. “In aggiunta, non è ancora cominciato il concorso per la progettazione architettonica delle case che rientrano nel programma”, ha detto Muller. Kornecka ha recentemente dichiarato in un’intervista all’emittente “Tvn24” che il suo partito, Porozumienie, si oppone a un “violento innalzamento delle tasse”. “Tutti i conteggi mostrano che persino i contribuenti minori hanno da perdere” dalla riforma contenuta nel Patto polacco. (Vap)