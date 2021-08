© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo la strada statale 639 "Dei Laghi di Pusiano e di Garlate" è stato chiuso ieri sera il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 13,900 al km 14,000, nel comune di Suello, in provincia di Lecco, a causa dell'esondazione del lago a seguito delle forti piogge. (Com)