Terzo Settore: Manalive, una biblioteca multimediale in Albania per unire l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manalive, dopo la realizzazione di molti progetti in Italia, Armenia, Liberia e Togo, si è impegnata a costruire una biblioteca multimediale presso la casa-famiglia di Arrameras in Albania attraverso una missione che porterà due volontari in Albania da oggi e fino al 11 agosto di quest’anno. L’associazione, come si legge in una nota "crede fermamente che tramite l’apprendimento e la cultura ogni persona possa uscire dall’assoluto stato di povertà e abbandono in cui si trova e ambire così ad avere un futuro dignitoso. È proprio per tale ragione che i membri di Manalive considerano l’istruzione come un diritto non negoziabile e che deve essere garantito a tutte le persone". Il presidente Gianmarco Oddo ha dichiarato: “Abbiamo deciso di dedicare questo importante progetto all’eroe albanese Skanderbeg, padre degli albanesi e difensore di tutti i popoli europei. Ricordiamo come Skanderbeg difese strenuamente le tradizioni, la storia e la cultura europee dall’imperialismo ottomano e dalle sue mire di conquista in Europa. La realizzazione di questa biblioteca multimediale, primo progetto umanitario di un programma ambizioso che punta ad istituire una missione permanente nel paese entro il 2023, ha anche il compito di rappresentare simbolicamente un supporto nel processo di integrazione nell’Unione Europea che sta affrontando l’Albania. La nostra casa comune, l’Europa, fu salvata proprio da Skanderbeg ed oggi noi abbiamo il dovere di tendere una mano verso i nostri fratelli albanesi”.(Ren)