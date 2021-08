Trasporti: Giovannini, sanificazione sui mezzi pubblici anche durante il giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Dl 73 "abbiamo previsto un aumento delle risorse anche per la sanificazione dei mezzi pubblici che non dovrebbero essere effettuate all'inizio o alla fine della giornata, ma dovrebbero essere realizzate anche durante la giornata". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Istruzione pubblica, beni culturali, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. "Alcune aziende di Tpl già lo fanno, questa pratica va generalizzata, per questo abbiamo previsto fondi aggiuntivi", ha aggiunto il ministro. "È su questo che discuteremo con Regioni e Province autonome su come assicurare controlli e monitoraggio di queste azioni", ha concluso Giovannini. (Rin)