Libia: colloquio tra ministra Esteri Mangoush e vicepresidente Lafi, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del governo di unità nazionale della Libia, Najla el Mangoush, ha avuto ieri un colloquio con il vicepresidente del Consiglio di presidenza libico Abdullah al Lafi, in merito agli ultimi sviluppi a livello locale e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione delle elezioni del 24 dicembre. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Durante l'incontro, la Mangoush e Al Lafi hanno anche affrontato il tema della riconciliazione nazionale, ribadendo come il tema sia una delle priorità del lavoro del Consiglio presidenziale e del governo guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba.(Lit)