Roma: confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni a imprenditore del porto turistico (2)

- Inoltre, sono stati acclarati rapporti con esponenti delle organizzazioni malavitose egemoni a Ostia, come i clan Fasciani e Spada, ad alcuni dei quali Balini concedeva, a prezzo irrisorio o addirittura a titolo gratuito, la gestione di attività presso stabilimenti balneari o la gestione del parcheggio interno al citato porto turistico. Il decreto eseguito in data odierna, che determina la definitiva acquisizione dei beni da parte dello Stato, ha ad oggetto la quasi totalità di quanto sottoposto a sequestro e a confisca di primo grado, rispettivamente, nel 2016 e nel 2019, a seguito di provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma - sezione specializzata misure di prevenzione su richiesta della locale procura della Repubblica, vale a dire: quote societarie, capitale sociale e intero patrimonio aziendale di 13 società; 522 unità immobiliari e 28 terreni siti in Roma, per lo più facenti parte del complesso "Porto turistico di Roma", che ha continuato a essere operativo, dal 2016, sotto il controllo di amministratori giudiziari; sei autoveicoli; crediti societari e disponibilità finanziarie. L’odierna operazione testimonia il costante impegno della procura della Repubblica, del tribunale e della guardia di finanza di Roma volto a individuare le ricchezze illecitamente accumulate per restituirle alla collettività, anche ricorrendo agli istituti di aggressione patrimoniale previsti dalla c.d. "Codice antimafia" del 2011. (Rer)