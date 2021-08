Ndrangheta: arrestato a Madrid il boss Paviglianiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Madrid, la polizia spagnola e i carabinieri del comando provinciale di Bologna coordinati dal Procuratore della Repubblica di Bologna, in collaborazione con Eurojust e in stretto raccordo con il servizio di cooperazione internazionale di Polizia, hanno tratto in arresto Domenico Paviglianiti, 60 anni, originario di San Lorenzo di Reggio Calabria e destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di undici anni e otto mesi emesso il 21 gennaio scorso per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Domenico Paviglianiti è ritenuto elemento apicale dell’omonima cosca ‘ndranghetista, tuttora operante nei comuni di San Lorenzo, Bagaladi e Condofuri (Rc) con ramificazioni nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, e nel Sud America per la gestione del traffico interazionale di stupefacenti, era già stato condannato all’ergastolo (pena in seguito sostituita in quella della reclusione nella durata di trenta anni) per una serie di omicidi, associazione di tipo mafioso e reati concernenti gli stupefacenti, commessi a partire dagli anni ’80. (segue) (Ren)