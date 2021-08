Usa-Asean: Blinken ribadisce impegno Washington per Indo-Pacifico libero e aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è riunito ieri in videoconferenza con i ministri degli Esteri dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e ha riaffermato l’impegno di Washington per la centralità dell’Asean per una regione indo-pacifica libera e aperta. Nella riunione sono state discusse le principali sfide regionali e internazionali, tra cui la lotta alla pandemia di Covid-19, l’azione contro la crisi climatica, il rafforzamento dello sviluppo del capitale umano e la situazione in Myanmar. Nella stessa giornata di ieri Blinken ha preso parte con i partner Asean anche al Vertice dell’Asia orientale (Eas). Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa. (segue) (Nys)