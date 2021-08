Usa-Asean: Blinken ribadisce impegno Washington per Indo-Pacifico libero e aperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken, si legge nella nota del portavoce Ned Price, ha ricordato l’impegno degli Stati Uniti nella risposta alla pandemia, che include la fornitura di oltre 500 milioni di dosi di vaccino al programma di distribuzione internazionale Covax a 92 Paesi a basso e medio reddito in tutto il mondo e all’Unione africana, oltre a un contributo di due miliardi di dollari a Gavi - The Vaccine Alliance. Per quanto riguarda l’area Asean, finora gli Usa hanno donato più di 23 milioni di dosi di vaccini e quasi 160 milioni di dollari in assistenza, ai quali si aggiungeranno 500 mila dollari per il Fondo di risposta Covid-19 dell’Asean. (segue) (Nys)