Usa-Asean: Blinken ribadisce impegno Washington per Indo-Pacifico libero e aperto (3)

- Riguardo al clima, Blinken ha ricordato l’assistenza fornita alle imprese dell’Asean per riavviare le operazioni e ha assicurato il sostegno a sistemi energetici affidabili e sostenibili. Sono stati citati i vari programmi di borse di studio e scambi per ricercatori e professionisti. Infine, in merito al Myanmar, il responsabile della diplomazia statunitense ha espresso preoccupazione ed esortato l’Asean a un’azione comune per sollecitare i militari a porre fine alla violenza, a rilasciare i detenuti politici e a ripristinare il cammino verso la democrazia. (Nys)