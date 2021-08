Libia: procuratore generale ordina arresto presidente Federazione calcio a cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour, ha ordinato l'arresto del presidente della Federazione nazionale di calcio a cinque, Hussein Tawilb, nell’ambito delle indagini sulla morte per malaria del giocatore Ayman al Naqrish e del contagio di altri membri della squadra durante una trasferta in Nigeria. Lo riferisce il quotidiano libico "Ean Libya". Secondo la stampa libica, dalle indagini è emersa la negligenza da parte della federazione che ha condotto la trasferta in Nigeria senza sottoporre i giocatori alla necessaria profilassi antimalarica. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha accolto, in cooperazione con il ministero degli Affari esteri, i dieci giocatori della nazionale libica di calcio a cinque per le relative cure antimalariche. Secondo il bollettino medico diramato ieri dall'Inmi Spallanzani, al momento i pazienti sono in condizioni stabili senza segni di allerta, tranne che in 3 casi, i quali necessitano di stretto monitoraggio clinico e diagnostico.(Lit)