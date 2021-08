Serbia-Croazia: presidente Vucic commemora vittime serbe dell'operazione Tempesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha infine detto che "possiamo e dobbiamo perdonare", ma il perdono, ha aggiunto, può essere attuato "solo se ricordiamo, perché nell'oblio non c'è perdono" per sé o per gli altri. "Non mi scuserò con coloro che hanno ucciso decine e centinaia di migliaia di serbi. Voglio parlare con loro in pace, voglio mantenere la pace, ma non calpesterò i serbi uccisi", ha concluso Vucic. La cerimonia ha previsto una liturgia celebrata dal patriarca della Chiesa serba ortodossa Porfirije, il quale ha sottolineato che "davanti a Dio" tutte le vittime sono uguali. "Non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo perdonare", ha detto ancora il patriarca. (Seb)