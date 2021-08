Civitavecchia: ruba sigarette al bar della stazione, denunciato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è reso responsabile di un furto aggravato ai danni del bar della Stazione di Civitavecchia il giovane, originario di Caserta, fermato e denunciato in stato di libertà all'alba del 31 luglio dagli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Civitavecchia. I poliziotti sono intervenuti alle 4 di mattina circa presso l'esercizio commerciale a seguito dell'allarme scattato presso la sala operativa del commissariato di viale della Vittoria. Giunti sul posto gli agenti hanno notato che la porta era aperta ma all'interno non c'era nessuno e gli ambienti, apparentemente, erano in ordine, pertanto contattavano il titolare per verificare quanto fosse successo, attendendo il suo arrivo sul posto. Al suo arrivo, l'esercente ha controllato il locale, dal quale sembrava non mancasse nulla. Successivamente, l'uomo ha richiamato la sala operativa del commissariato dicendo che dalla visione delle telecamere di videosorveglianza del locale, si vedeva un giovane, del quale forniva una precisa descrizione dell'abbigliamento, che, dopo aver forzato la porta d'ingresso ed essersi introdotto nel locale, prima di fuggire si è appropriato di alcune stecche di sigarette che ha nascosto all'interno di un trolley e del denaro della cassa. (segue) (Rer)