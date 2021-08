Civitavecchia: ruba sigarette al bar della stazione, denunciato 38enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediatamente scattavano le ricerche dell'uomo che gli agenti hanno rintracciato poco dopo all'interno delle "Autostrade del mare", mentre era in attesa dell'apertura della biglietteria per la Sardegna. Riconosciuto dall'abbigliamento e dai bagagli che aveva al seguito, il giovane è stato subito fermato e, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti le cinque stecche di sigarette rubate poco prima, nascoste all'interno del suo trolley nonché il denaro rubato dalla cassa del bar. Oltre a essere denunciato all'autorità giudiziaria per furto, il 38enne, con numerosi precedenti di polizia, nato e residente in provincia di Caserta, è stato allontanato con foglio di via obbligatorio e obbligo di rimpatrio nel comune di residenza per tre anni, emesso dal questore di Roma. (Rer)