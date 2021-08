Scuola: Giovannini, da aprile al lavoro per riapertura, non c'è stata disattenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri e "i tavoli prefettizi, Regioni, le Province autonome e i comuni lavorano già da aprile" sulla riapertura delle scuole. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Istruzione pubblica, beni culturali, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. "Il nostro auspicio - ha aggiunto il ministro - è che tutte le misure messe in campo, in particolare quelle finanziarie, siano adeguate, ma non c'è stato un minimo di disattenzione, proprio perché sappiamo quanto è fondamentale riportare gli studenti in presenza. Dal nostro punto di vista ci dobbiamo occupare della domanda di Tpl in generale", ha precisato Giovannini. "Vorrei confermare che la situazione attesa del Tpl non rappresenta al momento un fattore limitativo della presenza degli studenti nelle scuole", ha concluso il ministro. (Rin)